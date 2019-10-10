Akaryakıt fiyatında eşel mobile devam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt zamlarının ÖTV’den karşılandığı eşel mobil uygulamasının da devam edeceğini açıkladı.



10. Türkiye Enerji Zirvesi’nde bir grup gazeteci ile sohbet eden Yılmaz, akaryakıt zamlarının ÖTV’den karşılandığı eşel mobil uygulamasının devam edeceğini bildirerek, “Enerjide dünya genelinde belirsizlikler olabiliyor. Bakıyorsunuz Aramco’nun tesisleri bombalanıyor, fiyatlar yüzde 20 anında artıyor. Onu bir takım düzenlemelerle öngörülebilir hale getiriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımızın kararlılığı da o yönde” dedi.

Akaryakıt dağıtım firmaları ve istasyonlar arasındaki kar dağılımı ile ilgili tartışmalara da değinen Yılmaz, “Artık kimse bayilere yüklenemeyecek. Bayilere herhangi bir maliyet yansıtılmayacak. ‘Yapabiliyorsan kendi kar marjından kampanya yap’ diyeceğiz” dedi.

Bayilere marjdan yüzde 55 pay verilmesinin önemli bir viraj olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Finans sektörü akaryakıt sektörüne ortak gibiydi. Böyle bir ticaret yok” diye konuştu.



Sözleşme formülü



Yılmaz, TL üzerinden yapılması planlanan alım garantili yeni enerji sözleşmelerine ilişkin olarak, şunları söyledi:

“Uzun vadede TL’deki enflasyon dövizden hiçbir zaman geri kalmamıştır. Dövizin de kendi içerisinde bir enflasyonu var. Bununla ilgili çalışıyoruz, bunun TL kredisi olan var yabancı kredisi olan var, hepsinin dinamikleri çok farklı, garanti bir gelir olduğunda risk azalıyor. Sabit bir gelir olduğunda kreditörler benim krediverme imkanım daha da artıyor diyebiliyor. Öyle bir takım görüşmeler var. Belki öyle bir formül üzerinde de değerlendirme yapılabilir, çünkü yasanın daha 15 ayı filan var, ama o zamana da bırakmayız, bununla ilgili bir kanun çıkacak, çünkü yenilenebilir özellikle desteksiz olmuyor.”