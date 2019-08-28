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    HaberlerEkonomiAkbank konut kredi faizini % 1.35’e çekti
    28.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Akbank konut kredi faizini % 1.35’e çekti

    Akbank yaptığı yazılı açıklamada konut kredisi faiz oranını kredi tutarında herhangi bir sınır uygulamaksızın yüzde 1,35’e çektiğini duyurdu.

    Akbank konut kredi faizini % 1.35’e çekti

    Banka, müşterileri talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor. Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini kaydetti. Müşterilerine hayallerindeki eve hemen sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkanı sunduklarını belirten Oğuz, “5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,35’e çektik. Ekonomimizin canlanması ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

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