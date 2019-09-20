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    HaberlerEkonomi Akbank, Stevie’den 3 bronz ödül aldı
    20.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akbank, Stevie’den 3 bronz ödül aldı

    Akbank, Stevie’den 3 bronz ödül aldı

    Akbank, 16. Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri’nde “insan kaynakları çözümleri”, “yılın insan kaynakları ekibi” ve “kurumsal öğrenme” kategorilerinde 3 Bronz Stevie ödülü kazandı. Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Akbank, Yeni Nesil Bankacılık anlayışıyla ürün, iş yapış biçimleri, şube ve insan kaynakları alanında çok önemli bir dönüşüm sürecinin içinden geçiyor. Sürdürülebilir ve mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Geleceğin bankacılığını yaratmak çok önemli bir misyon. Bu hedefe ulaşmak için çalışanlarımıza önemli yatırımlar yapıyoruz. Bizim için çalışanlarımızın kurum temel değerleri üzerine inşa ettiği ve yıllar içinde evrilen ve Akbank’a has nüanslar taşıyan kültürümüz çok değerli. Yaşayan bir kültürü her noktada desteklemek de kurum olarak bizim önceliğimiz. Bu vesileyle Akbank insan kaynakları tanımımıza yeni bir yorum getirdik ve bundan sonra İnsan ve Kültür olarak yolculuğumuza devam edeceğiz. Aldığımız bu ödüller bu vizyonumuzun doğal bir yansıması. İnsan ve kültür alanında yaptığımız tüm yaratıcı ve vizyoner uygulamaların ödüllere layık görülmesi bizi gururlandırıyor.”

    Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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