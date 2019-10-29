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    HaberlerEkonomiAkbank’ın 9 aylık kârı 4 milyar lira
    29.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akbank’ın 9 aylık kârı 4 milyar lira

    Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bankamız, 1 milyar 182 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın ilk 9 aylık döneminde 4 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde etti” dedi.

    Akbank’ın 9 aylık kârı 4 milyar lira

    2019 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, şunları söyledi:

    “Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 236 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 19.5 düzeyinde gerçekleşen çok güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük.”

    Akbank’ın 9 aylık kârı 4 milyar lira

    Ekonomide iyileşme

    Makroekonomik göstergelerde iyileşme gözlemlediklerini belirten Binbaşgil şunları söyledi:

    “Önümüzdeki dönem devam etmesini beklediğimiz enflasyondaki düşüş de iyileşme sürecine katkıda bulunacak ve iç talebe olumlu yansıyacaktır. Bankacılık sektörümüz bu dönemde kuvvetli yapısı, güçlü sermaye yeterliliği ve likiditesiyle ekonomimizin gelişimi için kapasite yaratmaya devam etti. Türkiye’nin geleceğine olan inancımız ve güçlü sermayemizle ülkemize desteğimizi sürdüreceğiz.”

    1 milyar $ talep

    Binbaşgil, “Ekimde 700 milyon dolar hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yüzde 143’ü kadar, 1 milyar doların üstünde talep geldi. Sendikasyon tutarını artırarak Türkiye piyasalarına 810 milyon dolar kaynak sağladık. Faiz oranını düşürmemize rağmen yabancı bankalardan yoğun ilgi geldi.. Talep, fiyatlama ve katılımcı sayısındaki olumlu gelişmeler, uluslararası piyasaların Akbank’a ve bankacılık sektörünün istikrarına olan inancının bir göstergesi” dedi.

     

    29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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