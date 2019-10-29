Akbank’ın 9 aylık kârı 4 milyar lira

2019 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, şunları söyledi:

“Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 236 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 19.5 düzeyinde gerçekleşen çok güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük.”

Ekonomide iyileşme

Makroekonomik göstergelerde iyileşme gözlemlediklerini belirten Binbaşgil şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönem devam etmesini beklediğimiz enflasyondaki düşüş de iyileşme sürecine katkıda bulunacak ve iç talebe olumlu yansıyacaktır. Bankacılık sektörümüz bu dönemde kuvvetli yapısı, güçlü sermaye yeterliliği ve likiditesiyle ekonomimizin gelişimi için kapasite yaratmaya devam etti. Türkiye’nin geleceğine olan inancımız ve güçlü sermayemizle ülkemize desteğimizi sürdüreceğiz.”

1 milyar $ talep

Binbaşgil, “Ekimde 700 milyon dolar hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yüzde 143’ü kadar, 1 milyar doların üstünde talep geldi. Sendikasyon tutarını artırarak Türkiye piyasalarına 810 milyon dolar kaynak sağladık. Faiz oranını düşürmemize rağmen yabancı bankalardan yoğun ilgi geldi.. Talep, fiyatlama ve katılımcı sayısındaki olumlu gelişmeler, uluslararası piyasaların Akbank’a ve bankacılık sektörünün istikrarına olan inancının bir göstergesi” dedi.