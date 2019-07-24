Akbank'tan konut kredisi faizlerinde büyük indirim!

5 yıldan 10 yıla kadar ki vadelerde yüzde %1,49’luk özel faiz oranıyla Akbank, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

Müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek sahip olmaları için yeni bir imkan sunuyoruz. Bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde %1,49’a çektik. Ekonominin yükseliş dönemlerinin önemli bir belirleyicisi olan konut kredilerinde öncü olacağına inandığımız bu adımı atmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, avantajlı ürün ve hizmetleri sektörle buluşturmaya devam edeceğiz” diye sözlerini tamamladı.