Akçansa’nın ihracatı % 191 arttı

Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, “Bu yıl önemli gündem maddelerimizden biri 1915 Çanakkale Köprüsü. Stratejik iş ortağı olarak yer almaktan gurur duyduğumuz bu büyük proje için Ar-Ge ekiplerimiz etkin çalışmalarıyla ‘1803 Çimento’ adlı ürünü özel olarak geliştirdi” dedi.

Zenar, bu yıl Ambarlı Limanı’ndan ihracata başladıklarını belirterek, “Lojistik avantajımız ve etkin liman yönetimimiz ile ihracatımızı yıl sonu itibarıyla iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. İlk yarıda sattığımız özel ürünlerimizle en önemli ihracat pazarlarımızdan biri ABD oldu. AkçansaPort markasıyla ise Ambarlı Limanımızda kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla liman satış gelirlerimizi yüzde 45’in üzerinde artırdık” ifadelerini kullandı.