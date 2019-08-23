BİST95.3940EURO6,38-0,25USD5,76-0,11ALTIN277,39-0,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAkçansa’nın ihracatı % 191 arttı
    23.08.2019 - 08:18| EKONOMİ SERVİSİ

    Akçansa’nın ihracatı % 191 arttı

    Yapı malzemeleri şirketi Akçansa, yılın yarısında satış gelirini geçen yıla oranla yüzde 5 artırarak 890 milyon TL’ye ulaştırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, AkçansaPort markasıyla Ambarlı Limanı’ndan ihracata başlayan Akçansa, 2019 yılında yıllık bazda ihracatını yüzde 191 artırdı. İlk yarıda 62.6 milyon dolarlık ihracat yapan şirketin bu gelirinin toplam satış gelirleri içerisindeki payı ise geçen yıla oranla yüzde 14’ten yüzde 38’e yükseldi.

    Akçansa’nın ihracatı % 191 arttı

    Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, “Bu yıl önemli gündem maddelerimizden biri 1915 Çanakkale Köprüsü. Stratejik iş ortağı olarak yer almaktan gurur duyduğumuz bu büyük proje için Ar-Ge ekiplerimiz etkin çalışmalarıyla ‘1803 Çimento’ adlı ürünü özel olarak geliştirdi” dedi.

    Zenar, bu yıl Ambarlı Limanı’ndan ihracata başladıklarını belirterek, “Lojistik avantajımız ve etkin liman yönetimimiz ile ihracatımızı yıl sonu itibarıyla iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. İlk yarıda sattığımız özel ürünlerimizle en önemli ihracat pazarlarımızdan biri ABD oldu. AkçansaPort markasıyla ise Ambarlı Limanımızda kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla liman satış gelirlerimizi yüzde 45’in üzerinde artırdık” ifadelerini kullandı.

    Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savrulduAntalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada otomobili kullanan anne ve 2 çocuğu ile yanlarında bulunan 1 kişi, yola savrularak, yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    23 yaşındaki genci öldürdü duruşmada başsağlığı diledi!

    23 yaşındaki genci öldürdü duruşmada başsağlığı diledi!

    Otomobil TIR'a çarptı: Anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı!

    Otomobil TIR'a çarptı: Anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı!

    104 kişiyi dolandıran fuhuş çetesi adliyede!

    104 kişiyi dolandıran fuhuş çetesi adliyede!

    Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

    Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

    Sıradaki Haber