BİST110.5990EURO6,61-0,11USD5,94-0,02ALTIN282,720,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Akdeniz’de yeni arama 2020 başında
    ABONE OL
    19.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Akdeniz’de yeni arama 2020 başında

    Türkiye’nin Libya ile anlaşmasının tescil sürecinde olduğunu belirten Enerji Bakanı, “Bu yeni alanlarda petrol ve gaz arama çalışmalarını 2020’nin ilk aylarında başlatacağız” dedi

    Akdeniz’de yeni arama 2020 başında

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile deniz yetki alanlarının mutabakatına ilişkin anlaşmanın TBMM’den geçtiğini ve Libya hükümeti tarafından da onaylandığını belirterek, “Şu anda Birleşmiş Milletler’e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Süreç tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda bakanlık olarak petrol ve doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Tahmin ediyorum 2020’nin ilk aylarında bu süreci başlatmış olacağız” dedi. Dönmez, kalıcı yaz saati uygulaması kapsamında geçen yıl 4 milyar kilovatsaat tasarruf yapıldığını söyledi.

    Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda konuşan Dönmez, iki yıl önce geçilen kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin, “Geçen yılın verileri elimizde. Yaklaşık 4 milyar kilovatsaat civarında bir tasarruftan bahsediyoruz. Bunun da parasal karşılığı 2,7 milyar lira civarında. Aslında doğru bir uygulama yaptığımızı AB Komisyonu’nun almış olduğu kararla da tescillemiş olduk. AB Komisyonu da parlamentosu da üye ülkelere kalıcı tek saat uygulamasına geçme yönünde tavsiye kararı aldı. AB ülkelerinin de 1-2 yıl içerisinde tek saat uygulamasına geçeceğini tahmin ediyorum” dedi.

    Okul saatleri

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, öğrencilerin okula başlama saatlerine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

    “Doğudaki bir kentimizin okula başlama saati, batıda bir kentimizle aynı olmak zorunda değil. Bu konuda yetki zaten valiliklerdedir. Bu kararı aldığımızda Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile görüşmüştük. O zaman da valilerin bu konuda yetkili olduğunu ifade etmiştik. Nitekim, buna göre eğitim-öğretim saatlerini ve mesai saatlerini ayarlayan illerimiz oldu.”

    BM’ye gönderilecek

    Türkiye ile Libya arasındaki mutabakata ilişkin Dönmez, “Anlaşma TBMM’den geçti ve Libya hükümeti tarafından da onaylandı. Şu anda Birleşmiş Milletler’e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Bu süreç tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda bakanlık olarak petrol ve doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Tahmin ediyorum 2020’nin ilk aylarında bu süreci başlatmış olacağız” dedi.

    Akdeniz’de yeni arama 2020 başında

    Termik santrallere tedbir hazır

    Dönmez, termik santrallerin çevre mevzuatına uyum sağlaması için sürecin yıl sonuna kadar netleşeceğini belirterek, “Çevre mevzuatına uyum ve denetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, biliyorsunuz. Onlar bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklar. Biz de süreci koordinasyon içinde götürüyoruz. Enerji Bakanlığı olarak şunu ifade etmemiz lazım, termik santraller kapansa bile elektrik arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık ve hemen uygulamaya başlayacağız” diye konuştu.

     

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber