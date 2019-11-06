Akdeniz’den 10 ayda 11 milyar $ ihracat

AKİB, ekimde 1.2 milyar dolarlık ihracata ulaştı. AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, “İhracatımızda ortaya çıkan rakamlar ve olumlu performans ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam ediyor” dedi. Açıklanan rakamlarla geçtiğimiz yıla göre artışta genel sekreterlikler arasında 2. olduklarını vurgulayan Uğur, 12 aylık ihracatta ise yüzde 11’lik artış ve 13.4 milyar dolarlık performans yakaladıklarını vurguladı.



AKİB’e bağlı sektörlerden ihracatını en fazla artıran birliğin Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları olduğunu belirten Uğur, “12 ayda yüzde 25.2 artış sağlayıp, 4.9 milyar dolar ihracatla ilk sırada yer aldılar” dedi.