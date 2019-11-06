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    HaberlerEkonomi HabeleriAkdeniz’den 10 ayda 11 milyar $ ihracat
    06.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akdeniz’den 10 ayda 11 milyar $ ihracat

    Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), ilk 10 ayda geçen yıla göre yüzde 9.7 artışla 10.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

    Akdeniz’den 10 ayda 11 milyar $ ihracat

    AKİB, ekimde 1.2 milyar dolarlık ihracata ulaştı. AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, “İhracatımızda ortaya çıkan rakamlar ve olumlu performans ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam ediyor” dedi. Açıklanan rakamlarla geçtiğimiz yıla göre artışta genel sekreterlikler arasında 2. olduklarını vurgulayan Uğur, 12 aylık ihracatta ise yüzde 11’lik artış ve 13.4 milyar dolarlık performans yakaladıklarını vurguladı.

    AKİB’e bağlı sektörlerden ihracatını en fazla artıran birliğin Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları olduğunu belirten Uğur, “12 ayda yüzde 25.2 artış sağlayıp, 4.9 milyar dolar ihracatla ilk sırada yer aldılar” dedi. 

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