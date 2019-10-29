Akdeniz’in incisi

‘Medeniyetin ve güneşin kenti” olarak tanımladığı Mersin’in, değerlerini koruyarak hak ettiği noktalara getirmek için hizmetler hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Milliyet’e değerlendirmelerde bulundu. Amaçlarını, “Mersin, Çukurova’nın gözbebeği ve ona gözü gibi bakacak, koruyacak ve geliştirecek bir başkana sahip bir kent” sözleriyle ortaya koyan Başkan Seçer, kentin tarihi ve kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve doyumsuz mutfağıyla birlikte keşfedilmeyi bekleyen birçok zenginliği olduğunu ifade etti. Başkan Vahap Seçer, ‘Güneşin kenti’ diye adlandırdığı Mersin’in değerlerini anlattı.

Tesislerin sayısı artıyor

Atatürk Caddesi ve Mersin Çarşısı kentin en hareketli çarşısı konumundadır. Tarihi dokuları ile sokaklara hayat veren bu çarşıdan alışverişinizi yapabilir, Atatürk Caddesi’nde bulunan Ulu Önder Atatürk’ün kişisel eşyalarının sergilendiği Atatürk Evi’nde ise sivil mimarinin en güzel örneklerine şahit olabilirsiniz.

Akdeniz’in masmavi sularının sahil boyunca eşlik ettiği kentte içinize deniz kokusunu çekerek, keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Deniz suyunun temizlenmesinde büyük rol oynayan Atık Su Arıtma Tesisleri’nin sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, temizleme ve denetim mekanizmalarıyla da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Deniz süpürgelerinin aralıksız çalıştığı kentte, denizden ve havadan denetimler de yapan belediye, denize atık bırakan gemilere göz açtırmıyor.

Yeşil ve mavi bir arada

Çamlıbel sahilinden başlayıp, Soli Pompeipolis sahiline kadar uzanan sahil şeridinde yürümeden, balık tutmadan eve girmeyin. Yeşil ile mavinin buluştuğu, palmiyelerin eşlik ettiği sahil şeridinde inanılmaz keyifli bir gezi sizi bekliyor. Büyükşehir Beleyesi tarafından yenilenen sahil üzerinde birçok noktada açılacak kafelerle, Mersin sahilinin sosyal dokusu zenginleşecek. Kentin turizm alanında hak ettiği yerlere gelebilmesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Denizkızı Turizm A.Ş.’yi kurmuş durumda.

Denizkızı A.Ş. sayesinde işgallerin önüne geçerek, çok uygun fiyata şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz bu plajlarda denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Özellikle denizin içinde büyülü bir tarihe tanıklık etmek isteyenler Kızkalesi’ni tercih edebilir. Kasım ayına kadar denize girebileceğiniz kentte Susanoğlu, Yapraklı Koy ve Boğsak plajlarını ziyaret edebilirsiniz.

‘Kanlı Divane’ büyülüyor





10 bin yıllık bir geçmişe sahip medeniyetler beşiği Mersin’de hepsini saymak mümkün olmasa da, ziyaret etmeniz gereken antik yapıların en ihtişamlılarından birisi de Kanlı Divane Antik Kenti. Ören yerinin içerisine girdiğinizde kendinizi adeta bir şehrin tam ortasında buluyorsunuz.

Ürküten güzellik





Mersin’in doğal güzelliklerinin belki de başında gelen yerlerden biri Cennet Cehennem obruğu. Bu iki doğal oluşumu ziyaret ettiğinizde cennet kadar güzel, cehennem kadar ürkütücü bir oluşumla karşılaşacaksınız.

Soli’de güneş şöleni





Güneşin kenti diye geçen Soli Pompeipolis, antik dönemde Akdeniz’in en önemli liman kenti konumunda. Güneş ışınlarının sütunların arasından geçerek oluşturduğu yansımalar fotoğraflanmaya değer.

8’inci harika





Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan Yer Köprü Şelalesi, doğasıyla herkesi kendine hayran bırakırken, bir çobanın tesadüf sonucu bulduğu Aynalı Göl (Aydıncık) dünyanın 8. harikası konumunda.

Lezzet Kenti





Mersin’e gelip de tantuni, cezerye, kerebiç, atom, bici bici, Tarsus fındık lahmacun yemeden giderseniz pişman olabilirsiniz.

Mersin’in Ayasofya’sı





UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Hıristiyanlar tarafından haç merkezi olduğu düşünülen Alahan Manastırı da Mersin’in önemli tarihi yerlerinden biri. Mut ilçesinde bulunan ve Toros Dağları üzerinde tahmini 1200 metre rakım yüksekliğe konumlandırılmış olan manastır, Mersin’in Ayasofyası olarak nitelendiriliyor.

Pedal çevirmeden gitmeyin!





Sahilin keyfini çıkarmak isteyenler için her şeyi düşünen Büyükşehir Belediyesi’nin, sahilde belirli noktalarda Akıllı Bisiklet durakları bulunuyor. Bisiklet severler çok uygun ücretle kiraladıkları bisikletlerle sahil boyu pedal çevirebilir.