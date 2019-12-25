Aker, 39. mağazasını Antalya’da açtı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın, “Basiretli tüccar gibi yönetiyoruz, bu şirketler bize emanet” dediği Aker Grubu’nun TMSF’ye devredildiğinde 178.582 TL olan cirosunun, 2019 yılı sonunda 230 milyon seviyesine ulaşması bekleniyor.



2020’de ciro hedefini 305 milyon TL olarak belirleyen Aker Grubu, aynı dönemde 7 yeni mağaza açmayı planlıyor.