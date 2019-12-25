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    HaberlerEkonomi Haberleri Aker, 39. mağazasını Antalya’da açtı
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    25.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aker, 39. mağazasını Antalya’da açtı

    Yönetimi TMSF’ye emanet edilen Aker Grubu büyümeye devam ediyor. Aker, 39. mağazasını MarkAntalya AVM’de açtı. Aker, AVM bünyesinde bulunan ilk muhafazakar giyim markası oldu.

    Aker, 39. mağazasını Antalya’da açtı

    TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın, “Basiretli tüccar gibi yönetiyoruz, bu şirketler bize emanet” dediği Aker Grubu’nun TMSF’ye devredildiğinde 178.582 TL olan cirosunun, 2019 yılı sonunda 230 milyon seviyesine ulaşması bekleniyor.

    2020’de ciro hedefini 305 milyon TL olarak belirleyen Aker Grubu, aynı dönemde 7 yeni mağaza açmayı planlıyor.

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