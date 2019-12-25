Akfen, Zorlu Enerji’den 2 rüzgar santrali aldı

Akfen Yenilenebilir Enerji’den yapılan açıklamada, toplam kapasitesi 80 megavat olan Sarıtepe ve Demirciler RES için hisse alım anlaşması imzalandığı bildirildi. Osmaniye’de bulunan santrallerin alınmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji’nin portföyünün 712 megavata ulaşacağı kaydedilen açıklamada, şirketin sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedeflediği belirtildi. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, “Gerek kendi santrallerimizi inşa ederek, gerekse yeni alımlar yaparak 1000 MW güce ulaşma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” diye

konuştu.



Zorlu Enerji’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise iki santralin dışındaki 135 megavat kapasiteli Gökçedağ RES’in şirket tarafından işletilmeye devam edileceği ifade edildi. Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, rüzgar enerjisi geliştirme ve işletme alanından çıkmak gibi bir kararlarının olmadığını ve gelecek dönemde rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim projelerini değerlendirebileceklerini vurguladı.