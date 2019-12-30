Akfen’den 2 yıl içinde 6.8 milyar TL yatırım

Akfen Holding, 2018-2019 yıllarının tamamındaki iki yıllık süreçte farklı alanlarda toplam 6 milyar 791 milyon TL’lik yatırıma imza attı. Yatırımlara 5 bin 523 kişiye ilave istihdam sağlandı.

Akfen, iki yıllık süreçte Kastamonu Gökırmak Bakır Madeni, Eskişehir Şehir Hastanesi, Bulvar Loft konut projesi, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu projelerini tamamladı.

2018-2019 yılları yatırım paketi sonucunu değerlendiren Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın , ‘yatırıma devam’ mesajı verdi. Hamdi Akın, “2018 ile 2019 yılları arasında 5 milyar 283 milyon TL yatırım yapacağımızı açıklamıştık. Bugün geldiğimiz noktada tamamını Türkiye’de hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sözümüzde durduğumuzu ve 6 milyar 791 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimizi gururla ifade ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle ülkemizde yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjide rekor

2020’ye kadar 1000 MW’lık portföye ulaşma hedefiyle yerli ve yenilenebilir enerjide yatırımlarını sürdüren Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi ile rekora imza attı.

Akfen, tamamı yerli ve yenilenebilir olmak üzere iki yılda 367 MW gücünde 2 hidroelektrik santrali, 6 güneş santrali ve 4 rüzgâr santrali ile toplam 12 yenilenebilir enerji santralini tamamladı. 2018’de Giresun Çalıkobası HES, Van Omicron Engil ve Erciş GES, Konya Yaysun, ME-SE, MT Doğal GES enerji santralleri, 2019’da ise Çanakkale Kocalar, Üçpınar, Hasanoba RES, Denizli RES, Artvin Çiçekli HES ve Van PSİ GES projeleri tamamlanarak üretime başladı.