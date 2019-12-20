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    20.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akıllı bileklik ödül getirdi

    ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, iş güvenliği alanında geliştirdiği “Akıllı Bileklik” projesiyle 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödül aldı.

    Akıllı bileklik ödül getirdi

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş güvenliğini iyileştirmek için akıllı giyilebilir teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdüren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, çalışanların üzerinde taşıyacağı akıllı bilekliklerle arızaya müdahale sırasında oluşabilecek risklere karşı çalışanları korumayı hedefliyor. Ar-Ge’si ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım’a ait olan bileklikler, yüksek gerilimli ekipmanların bulunduğu mekanlarda dedektör görevi yaparak görsel ve titreşim yoluyla çalışanları uyaracak.

    ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, “Projemiz içerik olarak görece küçük ancak sektörümüz ve insanımız için etkisi ve sonuçları büyük bir yenilik” dedi. GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel de Ar-Ge projelerine verilecek desteğin önemini vurgulayarak, söz konusu bilekliklerle elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda standartları yükselttiklerini ve bu alanda yapılacak çalışmaların her türlü riski önleyebileceğini kaydetti.

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