Akıllı süpürmeler!

Yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojileri evlerdeki eşyaları birer birer akıllandırıyor. Beyaz eşyalar ve küçük ev aletlerinin yanında süpürgeler de teknolojiden nasibini alıyor. Yeni nesil süpürgeler kabloları atarken, şarjla çalışıyor, evlerdeki sağlığa zararlı alerjenleri de yok ediyor. Renk ve tasarımlarıyla da ilgi çekiyorlar. Yeni nesil süpürgelere göz attık.



Kablolardan kurtuldu









Dyson, V11 Absolute kablosuz dikey süpürgeleriyle bu alanda öne çıkıyor. V11, 60 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. 185 Watt’lik emiş gücü var. 3.5 saatte şarj oluyor. 2.97 kilogram ağırlığında, uzunluğu ise 1.286 milimetre. Siklon filtresi var. Duvara monte edilebilen şarj yuvası bulunuyor. Doğrult boşalt sistemiyle toz haznesi kolayca boşaltılabiliyor. Kablosuz teknolojisiyle evinizin her yerinin temizlenmesini kolaylaştırıyor. Dakikada 125 bin devre sahip. Seçilen güç modu, kalan çalışma süresi, filtre bakımı ve tıkanması bildirimleri dahil anlık performansı ekranında gösteriyor. Farklı zemin türlerini akıllıca ayarlıyor. Kablosuz temizleme başlığı sert naylon fırçalar, dipteki kirleri çekmek için halının derinlerine iniyor. Dynamic Load Sensor (DLS) sistemi, süpürge başlığındaki direnci saniyede 360 kez kontrol ediyor, halılarla sert yüzeyler arasındaki motor hızını otomatik olarak değiştiriyor. V11 Absolute yedi başlıkla geliyor. Fiyatı: 4.999 TL



Havayı da temizliyor



Fakir Hausgerate Filter Pro toz torbasız süpürgesi havadaki gözle görülemeyen tozları, partikülleri, bakterileri ve alerjenleri ‘ionizer’ teknolojisi ile yere indirip, 8 filtreden oluşan ESF teknolojisi ile temizliyor. Emisyon sınıfında bindelik orana giriyor. 4.5 litre kapasiteli geniş ve ergonomik toz haznesi sayesinde tozlar kolaylıkla boşaltılabiliyor. Led hazne aydınlatması ve hazne dolum göstergesiyle uyarı vererek, emiş gücünde performans kaybını önlüyor. Fakir Filter Pro, 800 Watt motor gücüyle tüm zeminlerde maksimum çekiş sağlarken elektrik tasarrufundan da ödün vermiyor.









8 metre kablo uzunluğu, teleskopik vakum borusu ve hortumu ile 12 metre kullanım alanı sunuyor. Fiyatı: 2.999 TL





360 derece çekim gücü



Philips’in yeni modeli SpeedPro Max, hızlı ve kolay temizlik yapmayı sevenlere hitap ediyor. PowerCyclone 8 teknolojisine sahip olan ürün, torbasız elektrikli süpürge teknolojisini kablosuz süpürge ile buluşturuyor. 360 derece çekim gücü sayesinde tüm yönlerden çekiş sağlarken tek geçişte daha fazla tozu topluyor. Hepa filtresi yok. 60 dakika çalışma süresine sahip. Led başlığı görünmeyen toz ve kiri ortaya çıkarıyor. 5 saatte şarj oluyor. Ses gücü seviyesi 84 desibel. 2.73 kilogram ağırlığında. SpeedPro Max, Powerblade dijital motoru ve üçlü filtreleme sistemiyle güçlü toz çekişi için yüksek hava akışı sağlıyor. Dijital ekranı hız ve pil kullanımının yanı sıra filtrenin temizlenme zamanını hatırlatıyor. Led başlığı toz, kedi-köpek tüyü, saç ve kırıntıları kolayca fark etmenizi sağlıyor. 25V Lion pillerle tek bir şarjla eko modunda 65 dakika kullanım sunuyor. Toz haznesi tasarımı sayesinde boşaltma işlemi sırasında etrafa toz dağılmıyor. Fiyatı: 2.500 TL



El süpürgesi de oluyor



Beko kablosuz şarjlı dik süpürge geliştirdi. Beko SD8961 modeli, 400 Watt motor ve 135 Watt’lık emiş gücüne sahip. Uzun ömürlü 25.2 V Lion piliyle 35 dakikaya kadar çalışma süresi sağlıyor. Çıkarılabilir aksesuarı sayesinde el süpürgesi olarak da kullanılabiliyor. Hafif ve ağırlık dengeli tasarımı var. Ek aksaseuarlarıyla raflar, masa tezgahı, tavan gibi yüzeylere eğilmeye gerek olmadan temizlik sağlıyor. Siklon teknolojisi ve EPA-10 filtresi sistemiyle evcil hayvan tüyleri ve yoğun kirlenmede zorluk çıkartmıyor. Ses seviyesi 82 desibel. Toz kapasitesi 0.7 litre. Fiyatı: 1.500 TL

