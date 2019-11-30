Akıllı telefon alacaklara gülümseten çözümler

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine akıllı telefon alırken sunduğu kolaylıkları geliştirmeye devam ediyor. ‘Vodafone gülümseten çözümleriyle yanınızda!’ mottosuyla sunulan yeni ‘Gülümseten Çözümler’ platformuyla, müşterilere yedek telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği sağlanıyor.

Yeni platform kapsamında Vodafone, 1 Haziran 2019 sonrası satın alınan akıllı telefonlarda meydana gelen garanti içi arızalarda tamir süresince yedek telefon temin ediyor. Vodafone’dan yeni akıllı telefon satın alanlara ise rehber yedekleme, eski telefonu silme, iOS/Android kurulumu hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Her mağazasında satış sonrası telefon desteği vermek üzere bir çözüm uzmanı bulunduruyor. Vodafone, bu yeniliklerle Türkiye’nin en iyi teknoloji mağazalarından biri olmayı hedefliyor.

Müşterilerimizin yanındayız

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Vodafone olarak müşterilerimize geleceğin teknolojilerini bugünden ve en uygun tekliflerle sunmaya devam ediyoruz. Yeni ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuzla benzersiz fırsatlar sunuyoruz. Amacımız Türkiye’nin en iyi teknoloji mağazalarından biri olmak. ‘Vodafone gülümseten çözümleriyle yanınızda!’ mottosuyla sunduğumuz fırsatlar arasında yedek telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği yer alıyor. Müşterilerimize ister akıllı telefon alırken, isterse kurulumda ya da satış sonrasında olsun her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Müşterilerimiz akıllı telefon ya da yeni nesil bir başka teknolojik ürün satın alacakları zaman akla gelen ilk kanal olmayı hedefliyoruz. Vodafone’dan akıllı telefon alanlar, satış öncesi danışmanlarımızla telefonunu seçebiliyor, ücretsiz kurulum ile akıllı telefonlarını hazır bir şekilde teslim alabiliyor ve satış sonrası güvencemizden faydalanabiliyor. Böylece akıllı telefonunu aldıktan sonra gerisini düşünmesine gerek kalmıyor. ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuzdan yararlanmak isteyen herkesi Vodafone mağazalarına ya da Vodafone’un web sitesine davet ediyoruz.”

Daha iyi bir deneyim

Vodafone, yeni ‘Gülümseten Çözümler’ telefon platformuyla daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor. Buna göre tüm Vodafone mağazalarında özellikle satış sonrası telefon desteği vermek üzerine eğitimli ‘Çözüm Uzmanları’ bulunuyor. Tüm telefonlarda ve tarifelerde geçerli garanti içi arıza süresince ücretsiz olarak yedek telefon hizmeti veriliyor. Tüm telefonlarda ve tarifelerde geçerli kurulum ve rehber yedekleme, iOS/Android hesap kurma, eski telefonu silme hizmetleri ücretsiz sağlanıyor. Aynı zamanda, ekran kırılması, telefon çaldırma ve birebir danışmanlık gibi müşterilerin tüm satış sonrası ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Çözüm Paketleri sunuluyor.

Vodafone Kaçmaz Kırmızı Günleri

Vodafone Kaçmaz Kırmızı Günleri’nde tüm ürün gruplarında indirim sunuyor. Ürün grupları şu şekilde sıralanıyor: Telefon, tablet, satış sonrası hizmetler, aksesuar çekleri, aksesuarlar, iOT ürünleri.