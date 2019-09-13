Akiş GYO’dan ilk tahvil ihracı

10 Eylül tarihinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen ve şirket tarihinde ilk olan tahvil ihracına kurumsal yatırımcılar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri yoğun ilgi gösterdi.



Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını belirterek, “Şirketimiz adına sermaye piyasalarındaki ilk tahvil ihracı işlemini gerçekleştirdik” diye konuştu



