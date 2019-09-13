13.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Akiş GYO’dan ilk tahvil ihracı
Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akiş GYO), üç ayda bir değişken faizli kupon ödemeli ve 2 yıl vadeli 100 milyon TL’lik tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
10 Eylül tarihinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen ve şirket tarihinde ilk olan tahvil ihracına kurumsal yatırımcılar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri yoğun ilgi gösterdi.
Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını belirterek, “Şirketimiz adına sermaye piyasalarındaki ilk tahvil ihracı işlemini gerçekleştirdik” diye konuştu