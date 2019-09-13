BİST102.4470EURO6,280,14USD5,660,09ALTIN272,66-0,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAkkuyu mühendisleri Rusya yolcusu
    13.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akkuyu mühendisleri Rusya yolcusu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugüne kadar 244 Türk öğrencinin Rusya’da nükleer mühendislik eğitimi aldığını belirterek, “Bu yıl ilk defa 13’ü ısı enerjisi, 9’u elektrik enerjisi alanında olmak üzere 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesine yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. Döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ’de görev alacaklar” dedi.

    Akkuyu mühendisleri Rusya yolcusu

    Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) istihdam garantili ilk yüksek lisans programı için St. Petersburg’a gidecek 22 öğrenciyle bakanlıkta bir araya geldi.

    Dönüm noktası

    Nükleer enerjinin güç, medeniyet, ileri teknoloji ve gelişmişlik göstergesi olduğunu dile getiren Dönmez, “Türkiye büyüyor, gelişiyor, enerji ihtiyacımız artıyor. Bu enerjiyi çeşitli kaynaklardan temin etmemiz lazım. Bakanlık stratejilerimizde de enerjide kaynak çeşitliliği önemli bir faktör” ifadesini kullandı. Dönmez, nükleer enerjide geçen yıl Akkuyu NGS’nin temelinin atılmasıyla önemli bir kavşağın geçildiğine işaret ederek, nükleer enerjinin elektrik üretiminin sadece bir boyutu olduğunu, nükleer enerjiyi sağlıktan haberleşmeye kadar pek çok alanda ileri teknolojinin üretimi olarak gördüklerini söyledi.

    Çevre dostu nükleer enerjinin Türkiye’nin enerji bağımsızlığında önemli dönüm noktalarından olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

    “Türkiye elektrik üretiminde yüzde 40-50 dışa bağımlı. Ortalama her yıl enerji kaynaklarına ülke olarak 40 milyar dolar bedel ödüyoruz. Yerli kaynakların kullanımını artırmak zorundayız. Böylece dışa bağımlılığı büyük oranda azaltmış olacağız. Bugüne kadar farklı yıllarda 244 Türk öğrenci, Rusya’daki MEPhI Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesine nükleer mühendislik eğitimi almak için gitti. Bu yıl ilk defa 13’ü ısı enerjisi, 9’u elektrik enerjisi alanında olmak üzere toplam 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’ne yüksek lisans eğitimine gönderiliyor. Döndüklerinde Akkuyu Nükleer AŞ’de görev alacaklar.”

      E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      'Beni öldürmeden rahatlamayacak'

      'Beni öldürmeden rahatlamayacak'

      KYK yurt sorgulama nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı?

      KYK yurt sorgulama nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı?

      EYT son dakika gelişmeleri | EYT'lileri umutlandıran haber

      EYT son dakika gelişmeleri | EYT'lileri umutlandıran haber

      13 ilde operasyon! 23 gözaltı kararı verildi...

      13 ilde operasyon! 23 gözaltı kararı verildi...

      Sıradaki Haber