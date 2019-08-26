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    HaberlerEkonomiAkkuyu NGS'de 3 bin tonluk vinç kuruldu!
    26.08.2019 - 15:31| AA

    Akkuyu NGS'de 3 bin tonluk vinç kuruldu!

    Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında büyük boyutlu ekipmanların kurulumu için kullanılacak özel vincin montajı tamamlandı.

    Akkuyu NGS'de 3 bin tonluk vinç kuruldu!

    Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 bin ton yük kapasiteli "Liebherr LR13000" adlı paletli mobil vinç, hareket edeceği özel  levhalar üzerine kuruldu.

    Montaj işlemleri gerekli testlerin ardından uzman personel eliyle  yapılan dev vinç, Liebherr şirketinin Almanya'daki imalat tesisinde eğitim görmüş  makine mühendisleri ve operatörler tarafından çalıştıracak.

    Söz konusu vinçle, Akkuyu NGS'nin 1 nolu ünitesinin kor tutucu  ekipmanının montajının yanı sıra, reaktör kabı, buhar jeneratörleri, basınç  kompansatörü ve reaktör kubbesi gibi büyük boyutlu ekipmanların kurulumu  gerçekleştirilecek.

    Tek parça halinde ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması gereken  tesislerinin yapımında yaygın olarak kullanılan 149 metrelik kaldırma  yüksekliğine sahip vinçle, Akkuyu NGS'nin inşaat aşamasında olan iki güç  ünitesinin de kurulum işlemleri gerçekleştirilebilecek.

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin  anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4  reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

     

     

     

    TIR saplanan otomobili metrelerce sürüklediTEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde seyir halindeki tıra arkadan çarparak tıra saplanan otomobil, metrelerce sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
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