Akkuyu’da fırtına tatbikatı yapıldı

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı devam eden santralde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer AŞ tarafından ‘Ortak Kurumlar Acil Durum Tatbikatı’ yapıldı.

Kurumun güvenlik birimlerinin yanı sıra tatbikata Jandarma Akkuyu Koruma Taburu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün de aralarında olduğu 14 kurum ile 175 personel katıldı.

Koordinasyon merkezinden yönetilen ve ilk kez yapılan geniş kapsamlı tatbikatın senaryosuna göre, santralin inşaat sahasında çıkan fırtına nedeniyle, 11 ayrı bölgede yangın, elektrik kesintisi, iletişim sistemi arızası ve trafik kazası gibi olaylar yaşandı.

Başarıyla sona eren tatbikatta, yangın senaryolarında renkli sis tüpleri, yaralanma olaylarında ise cansız mankenler kullanıldı.