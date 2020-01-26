Aksa Doğalgaz 9.4 kilometrelik hattı tarıyor

Aksa Doğalgaz’dan yapılan açıklamada, bölgede doğal gaz arzının kesintisiz devam etmesi sağlanırken olası olumsuzluklara karşı kontrollerin titizlikle gerçekleştirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Şirketin 148 bin 726 aboneye hizmet sunduğu Elazığ dağıtım bölgesinde hasar gören yapılar dışında doğal gaz arzının kesintisiz devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Deprem sonrasında yayımlanan bazı haberlerin aksine doğal gaz kaynaklı herhangi bir yangın yaşanmamıştır. Hasar gören binaların bulunduğu 64 sokakta çevre güvenliği açısından kontrollü olarak gaz kesintisi yapılmıştır.”