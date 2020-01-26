BİST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Aksa Doğalgaz 9.4 kilometrelik hattı tarıyor
    ABONE OL
    26.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aksa Doğalgaz 9.4 kilometrelik hattı tarıyor

    Aksa Doğalgaz, Elazığ’daki depremin ardından kontrollü doğal gaz kesintisi yapılan 9.4 kilometre uzunluğundaki şebeke dahilinde bulunan binalarda kaçak tarama, güvenlik amaçlı izole etme ve devreye alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

    Aksa Doğalgaz 9.4 kilometrelik hattı tarıyor

    Aksa Doğalgaz’dan yapılan açıklamada, bölgede doğal gaz arzının kesintisiz devam etmesi sağlanırken olası olumsuzluklara karşı kontrollerin titizlikle gerçekleştirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

    Şirketin 148 bin 726 aboneye hizmet sunduğu Elazığ dağıtım bölgesinde hasar gören yapılar dışında doğal gaz arzının kesintisiz devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    “Deprem sonrasında yayımlanan bazı haberlerin aksine doğal gaz kaynaklı herhangi bir yangın yaşanmamıştır. Hasar gören binaların bulunduğu 64 sokakta çevre güvenliği açısından kontrollü olarak gaz kesintisi yapılmıştır.”

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber