Aktarmalı otobüs!

Çok sayıda şehirlerarası otobüs firması yol ve yakıt ücretinden ‘tasarruf’ etmek için içinde az yolcu olan otobüsleri tek araçta topluyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş zorunluluğu ve otoyol ücretlerini bahane eden bazı otobüs firmaları bir uygulama başlattı.

Özellikle İstanbul’a dönüşlerde Dudullu’da inen yolcuların ardından Esenler’e ve Alibeyköy’e gelecek yolcuların sayısının az kalması sebebiyle bu uygulamanın yapıldığı gözlemleniyor. Uygulamanın nedeni olarak ise yolculara genellikle otobüste ya da klimada bir arıza meydana geldiği söyleniyor.

Pek çok otobüs firmasının yaptığı bu uygulama, farklı şehirlerde de yapılmasına rağmen İstanbul’a dönüşlerde daha sık görülüyor.

Otobüsten otobüse

‘Araçta arıza var’ ya da ‘klima bozuk’ gibi farklı nedenler söylenerek bekletilen yolcular, tek bir otobüste toplanıp son durağa götürülüyor. Gelecek araç için bazen uzun süre bekleyen yolcular gelen araçta yer kalmazsa farklı bir otobüs gelmesi için bir süre daha bekletiliyor.

Bazı firmaların yolcuları ayakta bile seyahat ettirdiği belirtiliyor. Üstelik firma yetkilileri tam olarak ne kadar süre bekleyeceğinize dair kesin bir bilgi de vermiyor.

Milliyet’e konuşan bir otobüs firması yetkilisi, böyle bir uygulama yapılmasının doğru olmadığını ifade etti. Yetkili, “Otobüs firmaları normal şartlarda biletinizi nereye kestiyse sizi oraya kadar bırakmak zorunda. Böyle bir uygulama yapmaması gerekiyor, bu uygulama yanlış. Bunu sürekli yapıyorsa, bunun nedeni de yakıt masrafı ya da yol ücretinden tasarruf etmek istemesidir” diye konuştu.

Şikâyet yağıyor

Online şikâyet sitelerine bu konuyla ilgili olarak birçok kişi başvuruyor. Birçok farklı otobüs firmasına dair şikâyetlerin yer aldığı online platformlarda, şikâyetlere bakıldığında farklı şehirler için de böyle bir uygulama yapıldığı belirtiliyor.

Valizler o sırada kayboluyor

Örneğin, Gelibolu - İstanbul seferi yapan bir firma Esenler’de aktarma yapıyor. Dudullu’ya gidecek yolcular farklı bir otobüse aktarıldığı için Alibeyköy’de biletli yolcular bindiği zaman Esenler’den aktarma yapan yolcular ayakta seyahat etmek zorunda kalıyor. Ayrıca yapılan otobüs aktarmaları nedeniyle, valiz kaybeden yolcuların şikayetleri de söz konusu.