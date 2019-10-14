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    HaberlerEkonomiAkülü sandalye şarj istasyonları artacak
    14.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akülü sandalye şarj istasyonları artacak

    CK Enerji Boğaziçi Elektrik, ‘Hayatı Aydınlat’  projesi kapsamında düzenlenen konserden elde edilen gelirle İstanbul Avrupa Yakası’ndaki akülü sandalye şarj istasyonu  sayısını 2020 sonunda 39’a çıkarmayı hedefliyor.

    Akülü sandalye şarj istasyonları artacak

    CK Enerji tarafından başlatılan projenin 11. etkinliği, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu oyuncu Tolga Güleç’in üstlendiği ‘Hayatı Aydınlat  Konseri’nde, Türk pop müziği sanatçısı Derya Uluğ, Günhan Özmen yönetimindeki CK  Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarından oluşan koroya eşlik etti.

    Konserlerden elde edilen gelirle İstanbul Avrupa Yakası’nda engelli vatandaşlar için 21 akülü sandalye şarj istasyonu kuran şirket, 2020 sonunda sayıyı 39’a çıkarmayı hedefliyor.

    Akülü sandalye şarj istasyonları artacak

    CK Enerji Boğaziçi Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Cengiz, projenin her geçen gün daha çok insana ulaştığını belirterek , “CK Enerji bünyesinde İstanbul Avrupa Yakası’nda başlayan, ardından Antalya ve Sivas’a uzanan Hayatı Aydınlat projesinin merkezine engelli vatandaşlarımızı koyduk. Onların sokağa çıkması, sosyal ve ekonomik hayatta yer alması için ücretsiz olarak yararlandıkları akülü sandalye şarj istasyonlarını peş peşe devreye almaya başladık” dedi.

    CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Bundan 4 yıl önce CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının desteği ile başlattığımız Hayatı Aydınlat projesi bugün engelli vatandaşlarımızın sokaktaki enerjisi oldu” diye konuştu.

     

     

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