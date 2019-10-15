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    HaberlerEkonomiAlbaraka Türk’ten KOBİ’ye destek...
    15.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Albaraka Türk’ten KOBİ’ye destek...

    Albaraka Türk, hazırladığı “KOBİ Destek Finansmanı” kampanyası ile yüzde 1,20 kar oranı ve 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL’ye (Türk Lirası) kadar finansman desteği sunuyor.

    Albaraka Türk’ten KOBİ’ye destek...

    Albaraka Türk’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, banka KOBİ Destek Finansmanı kampanyası hazırladı. Kampanya kapsamında banka, yüzde 1,20 kar oranı, 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL’ye kadar finansman desteği verecek. Her türlü finansman ihtiyacı için, KOBİ’lerin yanında olan ve onları destekleyen Albaraka Türk, kampanya çerçevesinde Business Kart ve Platinum Kart’ın yanı sıra Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile birlikte Muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz sunuyor. KOBİ Destek Finansmanı Kampanyası, Türk Lirası para cinsinde ticari kredi kullanacak yeni müşterileri kapsıyor.

    Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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