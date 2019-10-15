Albaraka Türk’ten KOBİ’ye destek...

Albaraka Türk’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, banka KOBİ Destek Finansmanı kampanyası hazırladı. Kampanya kapsamında banka, yüzde 1,20 kar oranı, 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL’ye kadar finansman desteği verecek. Her türlü finansman ihtiyacı için, KOBİ’lerin yanında olan ve onları destekleyen Albaraka Türk, kampanya çerçevesinde Business Kart ve Platinum Kart’ın yanı sıra Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile birlikte Muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz sunuyor. KOBİ Destek Finansmanı Kampanyası, Türk Lirası para cinsinde ticari kredi kullanacak yeni müşterileri kapsıyor.