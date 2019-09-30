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    HaberlerEkonomiAldağ AŞ fuara hazır
    30.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aldağ AŞ fuara hazır

    İklimlendirme sanayicilerini bir araya getirecek olan ISK-SODEX Fuarı 2-5 Ekim’de ziyaretçilerine kapılarını açacak.

    Aldağ AŞ fuara hazır

    Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuara, Aldağ AŞ de hazır olduğunu duyurdu. İlk 8 ayda 3 milyar dolar hacminde ihracata imza atan iklimlendirme sanayicileri ISK SODEX fuarında dünya genelinden birçok farklı kıtadan sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek.

    Fuarın destekçilerinden olan Aldağ AŞ İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu, ISK-SODEX fuarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük sponsoru olduklarını belirterek, fuarın geçen yılki başarısına ulaşabilmesi adına büyük destek verdiklerini söyledi.

    Bu desteğin sektörün köklü bir firması olarak üzerlerine düşen bir misyon olarak gördüklerini belirten Dağoğlu, tüm sektörlerden ziyaretçileri fuara beklediklerini ifade etti. Dağoğlu, Aldağ AŞ standının yeni ekolojik tasarımı ile dikkat çekeceğini de belirtti.

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