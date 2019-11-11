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    HaberlerEkonomi HaberleriAlibaba'nın Bekarlar Günü satışları 9 saatte 23 milyar dolara ulaştı
    11.11.2019 - 09:57 | | DHA

    Alibaba'nın Bekarlar Günü satışları 9 saatte 23 milyar dolara ulaştı

    Alibaba'nın indirimli Bekarlar Günü (Singles Day) satışları, alışveriş tatilinin ilk 9 saatinde 23 milyar dolara ulaştı.

    Alibaba'nın Bekarlar Günü satışları 9 saatte 23 milyar dolara ulaştı

    Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada "1 milyar dolar" sınırını aşan miktarda harcama yaptılar. Alibaba'nın yaptığı açıklamaya göre, 11 Kasım etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor.

    Aynı zamanda "çifte onbir" (double eleven) olarak de bilinen online alışveriş festivali bu adı, yalnızlığı simgeleyen dört dört tane "1" rakamının bir araya gelmesiyle ifade edilen "11 Kasım (11.11)" tarihinden kaynaklanıyor.

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