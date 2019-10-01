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    HaberlerEkonomi‘Alışkanlıkları değiştireceğiz’
    01.10.2019 - 07:50 | | EREN KOCA HABER MERKEZİ

    ‘Alışkanlıkları değiştireceğiz’

    Türkiye’de ikinci el araç pazarının yeni oyuncusu VavaCars, piyasada alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedeflediğini duyurdu.

    ‘Alışkanlıkları değiştireceğiz’

    Şirket alım sürecinin şöyle işlediğini anlatıyor: Araç satmanın ilk adımı şirketin internet sitesinde arabanın tahmini değerini öğrenmek.

    Fiyatı makul bulan VavaCars Satın Alma Merkezi’ne gidiyor, arabaya kesin değer biçiliyor.

    Fiyat belirleme ve noter prosedürlerinin ardından, müşterinin verilen teklifi onaylaması durumunda teklif edilen fiyatın hesaba yansıdığı belirtiliyor.

    Şirketin CEO’su Lawrence Merritt, “Şu an İstanbul’da 5 merkezimiz var. Eylülde 100 bin kişi sitemizi ziyaret etti. Hedefimiz Türkiye’de her yıl yüzde 5 büyümek, bu da yılda 175 bin araç demek oluyor. Araç satışımız bayi ve galeri odaklı. Tüketiciye araç satmıyoruz” diyor.

    Metrobüsteki kavga kameradaMetrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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