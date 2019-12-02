Alışverişe Siber Pazartesi dopingi

Dünyada ve Türkiye’de kutlanan alışveriş çılgınlığı Black Friday’in ardından sırada Cyber Monday (Siber Pazartesi) var. 2 Aralık Pazartesi günü tüm dünyada Siber Pazartesi olarak kutlanıyor. Bu günde e-ticaret sitelerinde büyük indirimler yapılıyor.

ABD’de rekor kırıldı

Siber Pazartesi indirimleri ilk kez 28 Kasım 2005’de yapıldı. Şükran Günü’nden sonraki ilk pazartesi, teknoloji mağazalarında ve online alışverişlerde büyük indirimler yapılmasıyla başladı ve bugüne Siber Pazartesi denildi. Ülkemizde de kısa sürede benimsendi. Türkiye’de, Efsane, Şahane, Beklenen Cuma gibi isimler verilen Black Friday’de sadece ABD’de 7.4 milyar dolarlık online satış rekoru kırıldığı açıklandı. Ülkede sadece cuma günkü tüm online siparişlerin yüzde 39’unun cep telefonlarından yapıldığı aktarıldı.

Ülkede 2 Aralık’taki Siber Pazartesi gününde de 9.4 milyar dolar online satış rakamı ile yeni bir rekorun kırılması bekleniyor. ABD’de her yıl kasım başından aralık sonuna kadar süren ve Şükran Günü, Black Friday, Küçük İşletmeler Cumartesisi, Siber Pazartesi, Noel ve Yılbaşı gününü kapsayan tatil sezonunda bu yıl yaklaşık 730 milyar dolarlık perakende satışı bekleniyor. Türkiye’de de Black Friday kapsamında hem mağazalarda hem de internette toplamda 5 milyar TL düzeyinde harcama yapıldığı tahmin ediliyor.

2.2 milyon ürün satıldı

Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital, Black Friday’de bu yıl Türkiye’de 2 milyon 265 bin ürün satıldığını açıkladı. Markaların cirolarını en fazla etkileyen ürünler giyim ve kozmetik, ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları, beyaz eşya ve küçük ev aleti, bilgisayar ve aksesuarları oldu. Verilere göre, Black Friday kampanyaları en çok satın almanın gerçekleştiği güne oranla 8 kat daha fazla satın alma getirdi. En çok sipariş verilen saat dilimi 00:00-01:00 olurken, en çok sipariş de 22-34 yaşındaki kullanıcılardan geldi. Satışların yüzde 75’i mobilden, yüzde 60’ı masaüstü bilgisayardan gerçekleşti.