Alışverişe ‘yılbaşı’ dopingi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yılbaşında insanlar arasında hediye verme geleneğinin sürdüğünü belirterek, “Alışveriş gayet iyi gidiyor. Hediye trafiği ve alışverişi ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Türkler genelde son dakikacı. Haftasonu alışveriş çok iyiydi. Dün ve bugün de devam edecek. Yılbaşının son haftasında perakende satışları tüm Türkiye’de yüzde 40-50 oranlarında artıyor. Genelde hediyelik eşyalar alınıyor. Çikolata, takı, elektronik, ayakkabı, küçük ev aletleri gibi hediyelik eşyalar çok satıyor” dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi de, online alışverişin en yoğun olduğu dönemlerden biri olan aralık ayında yeni yıl alışverişi ve yeni yıl hediyelerinin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Yüzde 80 artış

Her geçen yıl yüzde 35’ler gibi yüksek oranlarda büyüyen online alışveriş sektörünün bu dönemlerde ise önceki yıla göre yüzde 70-80’ler gibi büyümeleri gördüğünü kaydeden Ekmekçi, şunları söyledi:

“Yeni yıl yaklaşırken yapılan bu alışverişlerle tüm ürünlerin satışları neredeyse artarken, hediye olarak alınan ürünler büyük çoğunluğu oluşturuyor. Saat ve takı başta olmak üzere kozmetik, tekstil ve oyuncak gibi ürünlerin satışları ciddi oranda artıyor. Her geçen gün perakende sektörünün de online kanalları daha etkin bir şekilde kullanması ile yılbaşı akşamı evlerimizde tüketeceğimiz birçok ürün kalemi onlineda çok ciddi hacimlerde satışı görmeye başladı. Özellikle kuruyemişler, içecekler, cipsler ve hazır yemeklere olan talep hızla artıyor. Bu oranlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki kampanya dönemlerinde ilk kez onlinedan alışveriş yapan tüketicinin sayısı oldukça arttı.”

Ekmekçi, online pazarın büyümesi için önemli bir fırsat olan yılbaşı gibi dönemlerin bir yandan da tüketicileri dolandırmak isteyen kötü niyetli kişiler için de fırsat oluşturduğunu vurgulayarak, “Doğru ve dikkat edilerek yapıldığı takdirde online alışverişler mağazada yapılan alışverişler kadar güvenlidir. Tüketiciler mutlaka bildiği ve güvendiği mağazalardan alışveriş yapmaya özen göstermeli. Onlineda gördüğünüz ürünlerin fiyatları ve kampanyaları gerçek olamayacak kadar cazipse şüpheci davranın ve firmayı incelemeye devam edin. Firmaların iletişim bilgilerini alışveriş yapmadan önce teyit edin. Kredi kartınızla yapacağınız alışverişlerde 3D güvenli ödeme seçeneğini tercih edin” diye konuştu.

Atıştırmalık alınıyor

Migros, 12 milyon Money üyesi müşterisinin yılbaşı dönemindeki harcamalarını analiz etti. Buna göre yılbaşını evinde geçirmeyi tercih edenlerin oranı yüzde 72 olurken, yakınlarının evini tercih edenlerin oranı yüzde 20. Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı yılbaşı için ayrı bir alışveriş listesi hazırlarken, sepete atmak istedikleri ürünlerin başında yüzde 71 ile cips, çerez, bisküvi gibi atıştırmalıklar geliyor. İkinci sırayı yüzde 48 ile meyve-sebze alırken, yılbaşı süsleri de yüzde 39 ile üçüncü sırada. Yılbaşı sofralarının yemek tercihlerinde başı etli yemekler çekerken, ikinci sırada zeytinyağlılar ve üçüncü sırada mezeler bulunuyor. Hindi alışverişi yapanların ise son 7 ayda ilk kez hindi tercih ettikleri görülüyor. Yakınlarına hediye alanların oranı da yüzde 84.