Allianz çocukları harekete geçirdi

Spor ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan şenliğe, yaşları 4 ile 12 arasında değişen yaklaşık 500 çocuk katılım gösterdi. 7-12 yaş arasındaki çocuklar atletizm etkinliğine katılırken, 4-6 yaş arasındaki çocuklar ise, gönüllüler tarafından hareket edecekleri farklı aktivitelere yönlendirildi.



Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocukların her gün 60 dakika fiziksel aktivite yapması şart. Motto Hareket’le spor ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz” dedi.