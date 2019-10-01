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    HaberlerEkonomi Allianz çocukları harekete geçirdi
    01.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Allianz çocukları harekete geçirdi

    Allianz Türkiye, çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlamayı hedefleyen sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket kapsamında, Kadıköy Belediyesi desteğiyle Kalamış Spor Merkezi’nde bir şenlik düzenledi.

    Allianz çocukları harekete geçirdi

    Spor ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan şenliğe, yaşları 4 ile 12 arasında değişen yaklaşık 500 çocuk katılım gösterdi. 7-12 yaş arasındaki çocuklar atletizm etkinliğine katılırken, 4-6 yaş arasındaki çocuklar ise, gönüllüler tarafından hareket edecekleri farklı aktivitelere yönlendirildi.

    Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocukların her gün 60 dakika fiziksel aktivite yapması şart. Motto Hareket’le spor ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz” dedi.

      Metrobüsteki kavga kameradaMetrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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