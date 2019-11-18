Alman ekonomisi resesyona girmeyecek

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da büyümenin dördüncü çeyrekte de zayıf kalmaya devam edeceğini, ancak bir resesyon yaşanmasından korkmak için neden bulunmadığını açıkladı.

Bundesbank yayınladığı aylık raporda, "Alman ekonomisinde durgunlaşma büyüme olasılıkla 2019 dördüncü çeyrekte de devam edecek. Bununla birlikte yavaşlamanın kayda değer şekilde yoğunlaşması muhtemel değil" ifadelerini kullandı.

Raporda, bugünkü ortalama Alman ekonomisinin resesyona düşeceğinden korkmak için neden bulunmadığı da vurgulandı.