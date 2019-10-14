Almanlar hava atmaya hazırlanıyor

Otomotiv üreticileri ve markaları, bir yandan elektrikli araç ve sürücüsüz gidebilen (otonom) araç sistemleri üzerinde çalışırken, diğer yandan da “fazlasıyla hayal ürünü” gibi görülen, ancak geleceğin ulaştırma konseptleri içinde yeniden yer almaya başlayan “uçan otomobil” ya da “uçan taksi” projeleri için çalışıyor. Bunun için Alman üreticilerde, özellikle Volkswagen Grubu’nda büyük bir heves görülürken, Çin’den den bu konuya ilişkin adımlar geliyor.

Son olarak VW Grubu’nun üyelerinden Porsche, ABD’li havacılık devi Boeing ve onun kardeş şirketi olan “Aurora Flight Sciences” ile anlaşarak, elektrikli uçan otomobiller geliştirilip üretilmesi konusunda işbirliği yapacağını duyurdu. Söz konusu işbirliği ile geliştirilecek uçan otomobil konseptinin, daha çok “taksi” olarak kullanılması öngörülüyor. Söz konusu anlaşma çerçevesinde Boeing, Porsche ve Aurora Flight Sciences tamamen elektrikli, dikine kalkabilen ve inebilen bir araç geliştirecek. Bunun için üç şirketin mühendisleri ortak çalışacak ve aracın testlerini gerçekleştirecek. Bununla birlikte aynı anlaşmayla Boeing ve Porsche lüks hava araçlarının pazar potansiyelinin yanı sıra aşırı kalabalık şehirlerde kullanımına ilişkin araştırmalar da yürütecek.

Ciddi rekabet var

İki ölümlü kaza sonrasında dünya çapında 737 MAX uçaklarıyla sorun yaşamaya başlayan ve bu modeldeki uçaklarının tamamına yakını yerde bekleyen Boeing, bu projeye önem veriyor.

Nitekim en büyük rakibi olan Airbus da, yine VW Grubu’nun üyeleri olan Audi ve Italdesign ile aynı konuda işbirliği yapmaya başlamıştı.

Boeing, 2 ya da 4 kişiyle 80 km yol alabilen uçan otomobil prototipinin test uçuşunu gerçekleştirmişti. Bu uçuş, Audi ve Airbus’un hem uçan hem de karada kullanılabilen prototipinin tanıtımı sonrası gerçekleşmişti.

VW Grubu’nun yanı sıra bir başka Alman üretici olan Daimler Grubu da uçan otomobil konusunda çalışmalar yürütüyor. Daimler, bu amaçla girişim şirketi olan Alman “Volocopter”e yatırım yapmıştı. Volocopter’e yatırım yapan ve uçan taksi geliştirmesine önayak olan bir başka otomotivci de, Daimler’le Smart markasında ortaklığı bulunan, aslen Volvo’nun sahibi olarak tanınan Çinli Geely’den başkası değil.

Geely, Volocopter’e 50 milyon yatırmış bile. Amacı da, bu şirketin Çin için uçan taksi konsepti geliştirmesi.

Bununla birlikte Geely, zaten Amerikalı uçan otomobil üreticisi Terrafugia’yı satın almıştı. Terrafugia’nın aracı, şimdiden 300 bin dolar gibi bir fiyatla sipariş topluyor.

Peki tüm bunların anlamı ne? Porsche’nin araştırmasına göre, hava taşıtları pazarı 2025 yılından sonra hayli hareketlenebilir. Heyecan ve hareketliliğin nedeni de bu...

7 milyon liralık SUV Türkiye’de

Süper lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce’un ilk SUV modeli olan Cullinan, Türkiye’de de tanıtıldı. Aracın fiyatının 7 milyon TL civarında olduğu belirtiliyor.

Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük elmas taşının adını taşıyan Cullinan, Rolls-Royce’un ilk arazi otomobili. Arazi performansından ödün vermeksizin, Rolls-Royce’un ünlü “Magic Carpet Ride” (Uçan Halı Sürüşü) özelliğini de sunan Cullinan, bunu, sofistike ayarlanabilir havalı süspansiyonu sayesinde başarıyor. Cullinan, aynı zamanda SUV segmentinde ilk kez “üç kutu özelliği” de sunuyor. Bu özellik, isteğe bağlı alınabilen ve yolcular ile bagaj bölümünün birbirinden ayrılmasını sağlayan “cam bölme”yi içeriyor.

Yeni 6.75 lt çift turbolu V12 motor, dört çeker sistemiyle birlikte 563 HP güç ve 850 Nm tork üretiyor. Gerçek bir Rolls-Royce olan Cullinan, bir dolu kişiselleştirme seçeneğine de sahip. Tıpkı, “Viewing Suite” adı verilen ve bir düğmeyle bagaj bölümünden aracın arka kısmına doğru çıkan çift kişilik minik masa gibi.

Değişim geçirdi şimdi ‘kuğu’ gibi oldu

Toyota’nın 2014 yılında tanıttığı hidrojen yakıt hücreli Mirai, 2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda ikinci neslinin ipuçlarını taşıyan konseptle tanıtılacak.

Tasarımı sıkça eleştirilen mevcut Mirai, buna karşılık sunduğu alternatif hidrojen teknolojisiyle ses getirmişti. Egzozundan sadece su buharı çıkan ve kolayca yakıt dolumu gerçekleştirilen ilk nesil Mirai, tek dolumla 500 km yol gidebiliyordu. Araç, 10 bin civarında satış adediyle dünya çapında hidrojen yakıt altyapısının oluşturulmasında aktif rol oynadı.

2. nesil Mirai ise, daha çarpıcı bir tasarıma kavuşurken, geliştirilmiş teknik özellikleriyle dikkat çekecek. 2020’de yola çıkması planlanan yeni Mirai, ilk olarak Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da satışa sunulacak. Yeni Mirai’de sürüş menzilinin yüzde 30 artırılması hedefiyle yakıt hücresi sistemi daha da geliştirilmiş ve daha büyük hidrojen tankları yerleştirilmiş.