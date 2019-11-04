Almanya'da imalat sektörü resesyonda kalmaya devam ediyor

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, ekimde önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 42,1 puana yükseldi. Eylülde imalat PMI, 41,7 puanda bulunuyordu.

Ekimde 41,9 puanlık beklentilerin üzerinde gelmesine karşın imalat sanayi PMI, 2009'dan beri ikinci en düşük performansını gösterdi.

Sektörün yeni siparişleri de 13'üncü kez art arda düştü.

"İmalat sektörü genelinde istihdam son 10 yılın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi"

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman imalat sektörü, resesyonda ve artan fabrika iş kayıpları ile iç ekonomiye tehdit oluşturmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Smith, imalat sektörü genelinde istihdamın son 10 yılın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdiğini ve bu düşüşün finansal kriz dönemindeki gibi değil, şimdilik yüklenicilerden (taşeron) ibaret olduğunu belirtti.

Gelecek hafta ABD'nin, AB'den otomotiv ithalatına yeni tarifeleri uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararının beklendiğini hatırlatan Smith, bunun da Alman imalatındaki gerilemenin sonuna gelinip gelinmediği değerlendirmesinde etkili olacağını vurguladı.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti. Ekonominin üçüncü çeyrekte daralması bekleniyor. Bu arada, öncü veriler 14 Kasım'da açıklanacak.