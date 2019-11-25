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    HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'da "iş dünyası güveni" kasımda arttı
    25.11.2019 - 14:28 | | AA

    Almanya'da "iş dünyası güveni" kasımda arttı

    Almanya'da kasım ayında 94,7 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, beklentiler dahilinde 0,3 puan artarak 95 puana yükseldi.

    Almanya'da "iş dünyası güveni" kasımda arttı

    Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın üst yetkilisinin katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

    Buna göre, ekimde 94,7 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi bu ay 0,3 puan artarak 95 puana yükseldi. Endeks, 95 olan beklenti dahilinde geldi.

    Ifo Beklentiler Endeksi de bu dönemde 91,5 puandan 92,1'e yükseldi. Beklentiler Endeksi'nin 4 ayın zirvesine yükselmesi dikkati çekti.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Ifo Başkanı Clemens Fuest, şirketlerin mevcut durumla ilgili değerlendirmelerinin kasımda bir önceki aya göre biraz daha iyimser olduğunu belirterek, "Şirketlerin beklentileri de ekim ayına göre daha az karamsardı. Alman ekonomisi esneklik gösteriyor. Ifo yılın dördüncü çeyreğinde GSYH'nin yüzde 0,2 artmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

    Bununla birlikte, Alman imalat sektörünün halen resesyonda kaldığını vurgulayan Fuest, “Şirketlerin halen mevcut siparişleri hayal kırıklığı oluşturuyor ve daha fazla üretim kesintisi planlanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

    Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,2 daralma yaşandı.

    Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.

    Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

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