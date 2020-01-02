BİST115.6171,04EURO6,680,13USD5,960,21ALTIN291,760,55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'da istihdam rekoru
    ABONE OL
    02.01.2020 - 15:40 | | AA

    Almanya'da istihdam rekoru

    Almanya'da toplam istihdam, 2019'da 45,3 milyon kişiye yükseldi. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu.

    Almanya'da istihdam rekoru

    Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ülkede istihdam, 2018’e göre yüzde 0,9 yükseldi.

    2019’da istihdama katılan kişi sayısı 402 bin kişi artarken, toplam istihdam 45 milyon 256 bin milyon olarak kayıtlara geçti.

    İstihdam, 14 yıldır artarken, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 1,3 yükseliş göstermişti. İstihdama en büyük katkı yüzde 1’lik artışla (319 bin) hizmet sektöründen geldi.

    Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 3,2’den yüzde 3’e geriledi. İşsiz sayısı geçen yıl 96 bin azalarak 1,37 milyonun altına geriledi.

    İstihdam edilebilecek kişi sayısı da geçen yıl 299 bin artarak 46,5 milyon kişiye yükseldi.

    Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 0,7 artarak ( 59 bin) 8 milyon 374 bin kişiye ulaştı.

    Hizmet ve inşaat sektörlerindeki yüksek istihdam artışı dikkati çekerken, tarım, orman ve balıkçılık sektörlerinde istihdamın azaldığı görüldü.

    Uzmanlar, Almanya'da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin, özellikle genç işsizliğin, düşük olmasında etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor.

    Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri ve niteliğe sahip olabildiğini dile getiriyor.

    Boğaz'da oluşan gökkuşağı hayran bıraktıİstanbul’da etkili olan yağmur sonrası İstanbul Boğazı 'nı çevreleyen gökkuşağı oluşturduğu manzarayla görenleri hayran bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evinde çıkan yangında can verdi!

    Evinde çıkan yangında can verdi!

    Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

    Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

    Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

    Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

    Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

    Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

    Sıradaki Haber