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    HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'da tüketici güveni yükseldi
    26.11.2019 - 11:49 | | AA

    Almanya'da tüketici güveni yükseldi

    Almanya'da kasım ayında 9,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, aralıkta beklenmedik şekilde 9,7’ye yükseldi.

    Almanya'da tüketici güveni yükseldi

    Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Aralık  2019 sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, kasımda 9,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi,  aralık ayında 0,1 puan artış kaydetti. Beklenti, endeksin 9,6’da sabit kalması  yönündeydi.

    GFK'nin açıklamasında, tüketicilerin hem ekonomik hem de gelir  beklentilerinin belirgin şekilde arttığına vurgu yapılarak “Küçük kayıplara  rağmen satın alma eğilimi yüksek seviyesini korumayı sürdürüyor.” ifadesine yer  verildi.

    GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde,  “Alman tüketiciler, son derece iyi tüketici havası nedeniyle üçüncü çeyrekte  Almanya ekonomisinin resesyondan kaçınmasına önemli bir katkı yaptı. Hane halkı  tüketimi, ekonominin önemli bir ayağı olma rolünü sürdürüyor. Tüketiciler  tüketici elektroniği ve oyuncak perakendecileri gibi yılın en yoğun dönemlerinden  biri olan “tatil sezonu” (Paskalya ve yeni yıl tatili)  konusunda iyimser.”  yorumunu yaptı.

    Almanya'da iş gücü piyasasının diğer ülkelere göre istikrarlı kalması,  tarihin en düşük borçlanma maliyetleri, maaş zamlarının enflasyon üzerinde  kalması ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikasının mevduat hesaplarına  talebi düşürmesi iç tüketimi destekliyor.

    Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre,  Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.

    Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı  etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl  sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

     

     

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