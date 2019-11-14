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    HaberlerEkonomi Haberleri'Almanya'nın ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte zayıf kaldı'
    14.11.2019 - 14:02 | | AA

    'Almanya'nın ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte zayıf kaldı'

    Almanya hükümeti, ülkede ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte zayıf kaldığını ve büyümede iyileşme belirtisi olmadığını duyurdu.

    'Almanya'nın ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte zayıf kaldı'

    Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

    Alman ekonomisindeki büyümenin üçüncü çeyrekte zayıf kaldığının belirtildiği raporda, “Göstergeler bir iyileşme sinyali vermiyor fakat iş dünyası ortam endeksi umut için ilk ışığı gönderdi.” ifadesine yer verildi.

    Bakanlığın raporunda, hizmet sektörünün genişlediği ve inşaat sektöründeki büyümenin yüksek kaldığına işaret edilerek, sanayi üretiminin düşme eğiliminde olduğu bildirildi.

    Raporda, Almanya’nın ihracatının üçüncü çeyrekte belirgin bir şekilde arttığı ve ithalatının da durgunlaştığı kaydedildi.

    İş gücü piyasasında ise ekonomik durum nedeniyle istihdam oluşturmanın yavaşladığına yer verilen raporda, Alman şirketlerinin gelecek aylarda ihracatta iyiye doğru bir gidiş beklemedikleri aktarıldı.

    Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuştu.

    Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.

    Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Ekim'de Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korudu, gelecek yıla ait büyüme beklentisini ise yüzde 1,5’ten 1’e indirdi.

    Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı.

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