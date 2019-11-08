Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,5, ithalat yüzde 1,3 arttı.

Eylül ayında ticaret fazlası Ağustos ayındaki 18,7 milyar eurodan 19,2 milyar euro seviyesine yükseldi.

Ekonomistler ise Eylül ayında ihracatın sadece yüzde 0,4 artmasını, ithalatın değişim göstermemesini ve ticaret fazlasının 18,1 milyar euro olmasını bekliyorlardı.