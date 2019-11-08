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    HaberlerEkonomi Haberleri Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı
    08.11.2019 - 10:21 |

    Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

    Almanya'nın ihracatı Eylül ayında beklentilerin üzerinde arttı ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinin üçüncü çeyrekte resesyona gireceği yönündeki endişeleri biraz azalttı.

    Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

    Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,5, ithalat yüzde 1,3 arttı.

    Eylül ayında ticaret fazlası Ağustos ayındaki 18,7 milyar eurodan 19,2 milyar euro seviyesine yükseldi.

    Ekonomistler ise Eylül ayında ihracatın sadece yüzde 0,4 artmasını, ithalatın değişim göstermemesini ve ticaret fazlasının 18,1 milyar euro olmasını bekliyorlardı.

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