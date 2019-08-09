BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAlmanya'nın ihracatı haziranda azaldı
    09.08.2019 - 10:54| AA

    Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı

    Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda bir önceki aya göre küresel ticarete yönelik belirsizliklerin artmasıyla beklentiler dahilinde, yüzde 0,1 azalarak 110,4 milyar avro oldu.

    Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı

    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, ithalat yüzde 0,5 arttı. Piyasalarda ihracatın yüzde 0,1 azalacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8, ithalat ise yüzde 4,4 azalış gösterdi.

    İhracattaki yıllık düşüşün Temmuz 2016’dan sonraki en sert düşüş olması dikkati çekti.

    Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, ithalat da yüzde 0,5 düşmüştü.

    Dış ticaret fazlası 18,1 milyar avro

    Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda 110,4 milyar avro, ithalat da 92,3 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 18,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

    Arındırılmamış rakamlara göre değerlendirildiğinde, haziranda 106,1 milyar avroluk ihracat, 89,3 milyar avroluk ithalat yapıldı. Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla haziranda yaklaşık 16,8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası Haziran 2018’de 22 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

    Almanya'nın haziranda yaptığı ihracatın 63,5 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Ülkenin ithalatının 53,3 milyar avroluk bölümü AB'den geldi.

    Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 6,2, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 1,1 azalış oldu.

    6 ayda 109,9 milyar avro ticaret fazlası

    Almanya'nın bu yılın ilk 6 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 666,1 milyar avroya yükselirken ithalatı yaklaşık yüzde 3 azalarak yaklaşık 566,2 milyar avroya ulaştı.

    Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 6 ayında 109,9 milyar avro oldu.

    Öte yandan, Almanya'nın haziran ayında cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 4,2 milyar avro azalarak 20,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, geçen yılın haziran ayında 24,8 milyar avro olmuştu.

    ABD ile Çin arasında artan ticaret ihtilafları ve jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, hükümet ekonominin geçen yılki yüzde 1,4 genişlemesinin ardından bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

     

     

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber