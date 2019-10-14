Almanya’ya ‘demir’ gibi ihracat var

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan verilere göre sektör genel ihracattan yüzde 4.7’lik pay elde etti. En çok ihracat yapılan bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 340.3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya 76.2 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 40.2 milyon dolar ile İngiltere ve 39.2 milyon dolar ile İtalya takip etti.

En çok AB’ye yapıldı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, eylül ayındaki ihracatın yüzde 51’inin bu ülkelere gerçekleştiğini kaydetti.

En çok ihracat yaptıkları üç ülkenin de AB üyesi olduğuna işaret eden Öztiryaki, bunun yanında ABD’ye olan ihracattaki artışın da sürdüğünü ifade etti. Öztiryaki, artış hızında yavaşlama olmasına karşın geçtiğimiz ay ABD’ye ihracatın yüzde 11.7 arttığını ve 28.9 milyon dolara ulaştığını kaydetti.