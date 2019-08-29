Altay’ın görev yükü ASELSAN’da

Görgün, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Altay tankındaki bu unsurları üretebiliyor olmakla birlikte bunların birbiriyle koordineli çalışmasının da önemi var. Taktik sahada bunları çalıştırabilmek önemli. Bunların yazılımları da şirketimizin mühendislerince geliştiriliyor” dedi. Önemli projelerde yer aldıklarını belirten Görgün, şöyle konuştu:

Kontrol sistemleri

“Haberleşme ve taktik sistemler konusunda hava, kara ve deniz sistemleri için telsizler üretiyoruz. Bunların birbirleriyle oluşturdukları network ve kontrol sistemlerini geliştiriyoruz. Sadece ülkemizin ihtiyacı değil, dost ve müttefik ülkelerin de birçok ihtiyaçlarını bu alanda karşılar durumdayız. ASELSAN olarak önemli miktarlarda ihracat yapmaya da başladık.”

Avrupa’da otoban ücretini topluyor

Görgün, faaliyet alanlarından bahsederek, “Avrupa’nın otobanlarında ASELSAN’ın ücret toplama sistemleri kullanılmaya başlandı. Savunma sanayisinde çalışılan konular ve elde edilen başarılar malzeme ve üretim teknolojileri geliştirilerek sivil alanlara uygulanmaya başlamıştır” diye konuştu.