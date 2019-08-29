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    HaberlerEkonomiAltay’ın görev yükü ASELSAN’da
    29.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Altay’ın görev yükü ASELSAN’da

    ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, “Altay tankının önemli görev yükü ASELSAN tarafından sağlanacak. Haberleşme sistemlerinden çeşitli disiplinlerdeki sensörlere kadar, atış kontrol cihazları, stabilize silah sistemi olan kule sistemlerinin sağlanması bu unsular arasında yer alacak” dedi.

    Altay’ın görev yükü ASELSAN’da

    Görgün, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Altay tankındaki bu unsurları üretebiliyor olmakla birlikte bunların birbiriyle koordineli çalışmasının da önemi var. Taktik sahada bunları çalıştırabilmek önemli. Bunların yazılımları da şirketimizin mühendislerince  geliştiriliyor” dedi. Önemli projelerde yer aldıklarını belirten Görgün, şöyle konuştu:

    Kontrol sistemleri

    “Haberleşme ve taktik sistemler konusunda hava, kara ve deniz sistemleri için telsizler üretiyoruz. Bunların birbirleriyle oluşturdukları network ve kontrol sistemlerini geliştiriyoruz. Sadece ülkemizin ihtiyacı değil, dost ve müttefik ülkelerin de birçok ihtiyaçlarını bu alanda karşılar durumdayız. ASELSAN olarak önemli miktarlarda ihracat yapmaya da başladık.”

    Avrupa’da otoban ücretini topluyor

    Görgün, faaliyet alanlarından bahsederek, “Avrupa’nın otobanlarında ASELSAN’ın ücret toplama sistemleri kullanılmaya başlandı. Savunma sanayisinde çalışılan konular ve elde edilen başarılar malzeme ve üretim teknolojileri geliştirilerek sivil alanlara uygulanmaya başlamıştır” diye konuştu.

     

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