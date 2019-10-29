Alternatif Bank aktifini %14 büyüttü

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Yılın üçüncü çeyreğini de hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık” dedi. Gür, şunları söyledi:

“Stratejik planımıza bağlı kalarak, bankamızın aktif kalitesini, müşteri memnuniyetini ve reel ekonomiye sunduğumuz destekleri her zaman önceliklerimiz arasında tutarak istikrarlı büyümeye devam ettik. Bu dönemde mevduat hacmimizi % 15 artırmanın yanı sıra sağladığımız kredilerle başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere ekonomiye verdiğimiz desteği artırdık.”

Öz kaynakların yıl sonuna kıyasla % 43 büyüdüğünü kaydeden Gür, şunları kaydetti:

“Pazar payı kazanımında krediler ve mevduatla sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergiledik. Toplam aktifler içinde ihracat taahhütlü kredilerin oranını artırmayı önceliklerimiz arasında belirledik. İhracatçılara verdiğimiz finansal desteği sene başından bu yana % 40 artırarak 762 milyon dolara ulaştırdık. 2020’nin ilk 6 ayında ise 1.5 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz.”