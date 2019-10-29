BİST99.838-0,38EURO6,36-0,07USD5,73-0,04ALTIN274,66-0,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAlternatif Bank aktifini %14 büyüttü
    29.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Alternatif Bank aktifini %14 büyüttü

    Alternatif Bank, yılın ilk dokuz ayında aktiflerini 2018 sonuna göre %14 oranında artırarak 29.4 milyar TL’ye çıkardı. Nakdi ve gayri nakdi kredilerin toplam tutarı 24.7 milyar TL oldu. Mevduat hacmi de % 15 büyüdü.

    Alternatif Bank aktifini %14 büyüttü

    Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Yılın üçüncü çeyreğini de hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık” dedi. Gür, şunları söyledi:

    “Stratejik planımıza bağlı kalarak, bankamızın aktif kalitesini, müşteri memnuniyetini ve reel ekonomiye sunduğumuz destekleri her zaman önceliklerimiz arasında tutarak istikrarlı büyümeye devam ettik. Bu dönemde mevduat hacmimizi % 15 artırmanın yanı sıra sağladığımız kredilerle başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere ekonomiye verdiğimiz desteği artırdık.”

    Öz kaynakların yıl sonuna kıyasla % 43 büyüdüğünü kaydeden Gür, şunları kaydetti:

    “Pazar payı kazanımında krediler ve mevduatla sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergiledik. Toplam aktifler içinde ihracat taahhütlü kredilerin oranını artırmayı önceliklerimiz arasında belirledik. İhracatçılara verdiğimiz finansal desteği sene başından bu yana % 40 artırarak 762 milyon dolara ulaştırdık. 2020’nin ilk 6 ayında ise 1.5 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz.”

    29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün bankalar açık mı? Havale, EFT yapılabiliyor mu?

    Bugün bankalar açık mı? Havale, EFT yapılabiliyor mu?

    Mersin’de bir kişiyi döverek öldürdüler!

    Mersin’de bir kişiyi döverek öldürdüler!

    Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

    Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

    Annesinin imam nikahlı eşini vurdu!

    Annesinin imam nikahlı eşini vurdu!

    Sıradaki Haber