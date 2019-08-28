BİST96.0300EURO6,490,34USD5,840,14ALTIN288-0,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAlternatif Bank’a Stevie’den Ödül
    28.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Alternatif Bank’a Stevie’den Ödül

    Alternatif Bank, Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında dört farklı kategoride ödüle layık görüldü.

    Alternatif Bank’a Stevie’den Ödül

    Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre yılın marka değişimi, bankacılık sektöründe yılın şirketi ve yılın iletişim bölümü kategorilerinde Alternatif Bank bronz ödülün, bankacılık alanında yılın üst düzey yöneticisi kategorisinde ise Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür altın ödülün sahibi oldu.

     Konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür,  “Aldığımız ödüller, ekip arkadaşlarımla beraber gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmaları global anlamda taçlandıran özel bir anlam taşıyor.

    Bizim için en büyük ödül müşterilerimizin teveccühüdür. Var gücümüzle bunu sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

    500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildiKahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kız kardeşinin dayak yediğini duyunca çılgına döndü!

    Kız kardeşinin dayak yediğini duyunca çılgına döndü!

    Can Yaman kimdir, kaç yaşında? Can Yaman biyografisi

    Can Yaman kimdir, kaç yaşında? Can Yaman biyografisi

    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Burs başvuru tarihi belli oldu mu?

    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Burs başvuru tarihi belli oldu mu?

    Bakan’dan yüz nakli bekleyen Leyla’ya destek

    Bakan’dan yüz nakli bekleyen Leyla’ya destek

    Sıradaki Haber