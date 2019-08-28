Alternatif Bank’a Stevie’den Ödül

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre yılın marka değişimi, bankacılık sektöründe yılın şirketi ve yılın iletişim bölümü kategorilerinde Alternatif Bank bronz ödülün, bankacılık alanında yılın üst düzey yöneticisi kategorisinde ise Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür altın ödülün sahibi oldu.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Aldığımız ödüller, ekip arkadaşlarımla beraber gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmaları global anlamda taçlandıran özel bir anlam taşıyor.

Bizim için en büyük ödül müşterilerimizin teveccühüdür. Var gücümüzle bunu sağlamak için çalışıyoruz” dedi.