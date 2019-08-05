Alternatif Bank’ta aktif artışı % 16

Bankanın kredilerle ekonomiye sağladığı destek 24,1 milyar TL, mevduat hacmi ise 15,6 milyar TL oldu. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şu değerlendirmede bulundu. “Yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyrekte gösterdiğimiz performansın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Kredi ağırlıklı büyümeyle devam ederken, özellikle pazar payı kazanımında, özel bankalar arasında kredilerde ve mevduatta sektörün üzerinde büyüyerek hedeflerimiz doğrultusunda ekonomiye desteğimizi sürdürdük. Öz kaynaklarımız yıl sonuna kıyasla %39 büyürken, sermaye yeterlilik rasyomuz 290,9 milyon TL’lik son sermaye artışımızla %18,2 seviyesine ulaştı.”