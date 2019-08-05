05.08.2019 - 08:47| EKONOMİ SERVİSİ
Alternatif Bank’ta aktif artışı % 16
Alternatif Bank yılın ikinci çeyreğinde aktiflerini 2018 yıl sonuna göre %16 oranında artırarak 30 milyar TL seviyesine yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre bankanın, nakdi ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 24,1 milyar TL oldu. Bu dönemde gerçekleşen 290,9 milyon TL’lik son sermaye artışıyla da sermaye yeterlilik oranı %18,2’ye yükseldi.
Bankanın kredilerle ekonomiye sağladığı destek 24,1 milyar TL, mevduat hacmi ise 15,6 milyar TL oldu. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şu değerlendirmede bulundu. “Yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyrekte gösterdiğimiz performansın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Kredi ağırlıklı büyümeyle devam ederken, özellikle pazar payı kazanımında, özel bankalar arasında kredilerde ve mevduatta sektörün üzerinde büyüyerek hedeflerimiz doğrultusunda ekonomiye desteğimizi sürdürdük. Öz kaynaklarımız yıl sonuna kıyasla %39 büyürken, sermaye yeterlilik rasyomuz 290,9 milyon TL’lik son sermaye artışımızla %18,2 seviyesine ulaştı.”
İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.