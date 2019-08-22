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    HaberlerEkonomiAltın 276 bin 385 liraya yükseldi!
    22.08.2019 - 17:13| AA

    Altın 276 bin 385 liraya yükseldi!

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 385 liraya yükseldi.

    Altın 276 bin 385 liraya yükseldi!

    Altın piyasasında, en düşük 276 bin 100 lira, en yüksek 277 bin 200  lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde  0,36 artışla 276 bin 385 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 666 milyon 722 bin  791,53 lira, işlem miktarı ise 2.426,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam  işlem hacmi ise 672 milyon 444 bin 841,87 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlarHalkbank, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenlerve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG   DOLAR/ONS    Önceki Kapanış

    275.400,00

    1.501,60    En Düşük

    276.100,00

    1.493,30     En Yüksek

    277.200,00

    1.501,10     Kapanış

    276.385,00

    1.494,00     Ağırlıklı Ortalama

    276.595,73

    1.499,67     Toplam İşlem Hacmi (TL)

    666.722.791,53

    Toplam İşlem Miktarı (Kg)   2.426,27

    Toplam İşlem Adedi

    42

     

     

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