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    HaberlerEkonomiAltın alacaklar dikkat! Çeyrek bugün...
    07.08.2019 - 11:44| AA

    Altın alacaklar dikkat! Çeyrek bugün...

    Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 262,9 lira seviyesinde dengelendi.

    Altın alacaklar dikkat! Çeyrek bugün...

     

    Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşe paralel günü yüzde 0,3 azalışla 261,7 liradan tamamladı.

    Bugüne, ons altındaki değer kazancının etkisiyle yükselişle başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 262,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.757 liradan satılıyor.

    Asya piyasalarında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.491,3 doları test ettikten sonra bu seviyeden hafif geri çekilen ons altın, şu sıralarda yüzde 0,9 değer kazancıyla 1.486,9 dolardan işlem görüyor.

    Analistler, altının ons fiyatının son altı yılın en yükseğinde seyrettiğini vurgulayarak, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin bu fiyat hareketinde ana etken olduğunu kaydetti.

    Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.460 doların destek konumuna gelebileceğini, 1.490 ve 1.506 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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