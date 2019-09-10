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    HaberlerEkonomiAltın alacaklar dikkat! Fiyatlar bugün...
    10.09.2019 - 10:57| AA

    Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar bugün...

    Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 276,3 lira seviyesinde seyrediyor.

    Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar bugün...

    Dün, altının ons fiyatındaki gerilemeye karşılık dolar/TL'deki artışa paralel yüzde 0,2 değer kazanan gram altın, günü 277,2 liradan tamamladı.

    Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 276,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.856 liradan satılıyor.

    Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.492,5 dolardan alıcı buluyor.

    Analistler, iki hafta boyunca merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirterek, merkez bankalarının kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Bu hafta 12 Eylül Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında olacak.

    Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olmasının, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olduğunu ifade eden analistler, bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

     

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