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    HaberlerEkonomiAltın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı bugün...
    25.07.2019 - 10:47| AA

    Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı bugün...

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,9 lira seviyesinde dengelendi.

    Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı bugün...

    Dün, dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,3 artışla 261,2 liradan tamamladı.

    Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 430 lira, Cumhuriyet altını 1.757 liradan satılıyor.

    Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.425,6 dolardan işlem görüyor.

    Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını söyledi.

    Veri gündeminin yoğun olduğu bugün Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek, 1.437 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

    Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.
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