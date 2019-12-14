Altın aramasında devlet hakkı %9

Altında yüzde 9 civarında devlet hakkı olduğunu belirten Dönmez, “1 ton ham maddeden, kayaçtan sadece 1 ya da 1.5 gram altın elde etmek için yapılıyor bütün işler. Yurtdışına satma imkanı yok, altını Merkez Bankası alıyor ve ulusal piyasadaki değeri neyse ondan alıyor” dedi.

Merkez alıyor

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dönmez, metal madenciliğinde, aramanın ilk ruhsatına başvuruyla işletmeye kadar geçen sürenin, izin alma sürecinde sıkıntılar nedeniyle 10 ila 20 yıl arası değiştiğini söyledi. Dönmez, devlet hakkı oranları için ise şunları söyledi:

“Ons başına bir değeri var altının uluslararası piyasada. O kademelendirilmiş kanunda. Şu anda bin 500, bin 600 dolar civarı. Onun da skalada karşılık gelen oranı yüzde 9 civarında devlet hakkı var. Bu sadece devlete ödenen rakam, onun dışında kurumlar vergisi var, istihdam yapıyor, yatırım yapıyor.

Altın madenciliğinde yatırım tutarları minimum 100 milyon dolar, 1 milyar dolar ve üstüne çıkabilir. Uzun dönemli finansman bulmak zorunda bu işletmeler. 1 ton ham maddeden, kayaçtan sadece 1 ya da 1.5 gram altın elde etmek için yapılıyor bütün işler. Zaten madenin değerliliği de buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla maliyeti yüksek bir iş ama altını da yurtdışına satma imkanı yok, altını Merkez Bankası alıyor ve ulusal piyasadaki değeri neyse ondan alıyor.”

‘Doğu Akdeniz’deki kararlılık sürecek’

Bakan Dönmez, Türkiye’nin uluslararası sahadaki enerji faaliyetleri için de şunları söyledi:

“Ülkemiz ne kendi hukukunu ne de Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını çiğnetmeden Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynaklarının barış eksenli ve adaletli bir şekilde paylaşımı konusundaki kararlılığını devam ettirecektir.

Bu doğrultuda gemilerimizle gerçekleştirdiğimiz hidrokarbon arama faaliyetleri aralıksız sürdürülmekte olup 2020 içerisinde de 5 ilave derin sondaj yapmayı planlıyoruz.

(Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile anlaşma) Bu teklife destek veren siyasi parti gruplarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Hiç şüpheniz olmasın, gereği yapılacaktır. Gerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz ruhsatlandırma çalışmalarına ilişkin olarak gerekse Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı şirketimiz, kuruluşumuz hemen yıl başından itibaren ruhsatlandırılan bölgelerde sismik arama faaliyetlerine süratle başlayacaktır.”