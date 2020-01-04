Altın ne kadar? Altın fiyatları 2020 | Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı...

Güncel altın fiyatları ne kadar? 4 Aralık altın fiyatlarında son durumu sizler için derledik. İşte Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR: Alış: 297,30 Satış: 297,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR: Alış: 475.76 Satış: 486.52

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR: Alış: 1.970 Satış: 2.000

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Altın piyasasında, en düşük 292 bin 650 lira, en yüksek 297 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 297 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 665 milyon 829 bin 437,19 lira, işlem miktarı ise 2.263,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 675 milyon 384 bin 169,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BU HAFTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yatay seyretti, altının gram fiyatı yüzde 2,69, dolar/TL yüzde 0,29 ve avro/TL yüzde 0,23 yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 115.932,00, en düşük 112.617,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yatay seyirle 113.684,01 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,69 artışla 297,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,65 değer kazancıyla 1.979,00 lira oldu. Geçen hafta 471,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 483,00 liraya yükseldi.

Bu hafta dolar yüzde 0,29 değer kazanarak 5,9750 liraya, avro da yüzde 0,23 artarak 6,6610 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile hisse senedi fonları oldu.