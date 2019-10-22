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    HaberlerEkonomiAltın fiyatları | 22 Ekim günü altın fiyatları ne kadar?
    22.10.2019 - 09:57 |

    Altın fiyatları | 22 Ekim günü altın fiyatları ne kadar?

    Her gün altın fiyatlarıyla yakından ilgilenenler, sabahın ilk ışıklarında altın fiyatları için arayışa koyuşdu. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı merak konusu oldu. İşte 22 Ekim günü altın fiyatlarında güncel durum...

    Altın fiyatları | 22 Ekim günü altın fiyatları ne kadar?

    Altın alacakları veya altın satmak isteyenleri yakından ilgilendiren altın fiyatları belli oldu. Bugün altın ne kadar sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Gram,çeyrek,yarım ve diğer altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Ekim altın fiyatları...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Alış 278,98 TL / Satış 279,02 TL

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Alış 447,45 TL / Satış 457,59 TL

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Alış 892,11 TL / Satış 915,18 TL

    Altın fiyatları | 22 Ekim günü altın fiyatları ne kadar

     

    Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildiAdana'da portakal bahçesinde toprağa gömülü halde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
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