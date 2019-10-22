Altın fiyatları | 22 Ekim günü altın fiyatları ne kadar?

Altın alacakları veya altın satmak isteyenleri yakından ilgilendiren altın fiyatları belli oldu. Bugün altın ne kadar sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Gram,çeyrek,yarım ve diğer altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Ekim altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 278,98 TL / Satış 279,02 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 447,45 TL / Satış 457,59 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 892,11 TL / Satış 915,18 TL